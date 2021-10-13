Влюбившегося в обвиняемого следователя из Омска уволили из полиции

Сотрудницу полиции в Омске уволили из органов в связи с утратой доверия после того, как фигурант дела, которое ей поручили вести, сбежал из города на машине ее отца. При проверке оказалось, что у следователя и подозреваемого возник роман, сообщила «Комсомольская правда».

Бывшей полицейской 24 года. По данным издания, о ее романтических отношениях с молодым человеком, которого задержали по подозрению в краже, стало известно после того, как он попытался скрыться от правоохранителей, хотя находился под подпиской о невыезде.

Его задержали на выезде из Омска. Оказалось, что Toyota, на которой мужчина пытался совершить побег, принадлежит отцу следователя.

После этого была проведена служебная проверка. По информации газеты, девушку уволили из органов в связи с утратой доверия, но не стали привлекать к уголовной ответственности. Дело ее возлюбленного передали другому сотруднику.

Жительница деревни, откуда подозреваемый в краже мужчина приехал в Омск, рассказала «Комсомольской правде», что он всегда был «героем-любовником», рассказывавшим о своих похождениях. В родной школе мужчину охарактеризовали как потомственного уголовника.