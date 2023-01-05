Общество 05 января 2023, 10:35 Влияние западных санкций на жизнь россиян сочли ничтожным Французский экспат Александр счел ничтожным влияние антироссийских санкций на жизнь в РФ РИА «Новости»

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Французский экспат Александр, который живет и работает в России уже 20 лет, заявил, что жители страны не ощутили на себе влияние западных санкций. Его процитировала телерадиокомпания RTL.

По словам мужчины, 85% россиян едят местные продукты, ни в чем не испытывают недостатка. Жители мегаполисов, которые относят себя к среднему классу, тоже практически не почувствовали каких-либо изменений из-за ограничений.

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«У нас есть белорусское фуа-гра. Косметическая продукция поставляется из Дубая и Южной Кореи. В целом мы находим практически все», — отметил экспат.

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Анализируя экономическое влияние санкций он подчеркнул, что эффект от ограничительных мер смазан из-за больших российских территорий. Кроме того, американских и европейских производителей быстро заменили азиатские компании и бизнес РФ. Предприниматели Турции и ОАЭ вернулись на рынок России.

В начале января стало известно, что Запад и Восток оказались в зависимости от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.