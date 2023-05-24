Общество 24 мая 2023, 12:28 Влияние релокации на рынок IT-кадров оценили на РИФ Глава АНО «Цифровая экономика» Плуготаренко: релокация оказала влияние на рынок IT-кадров РИА «Новости»

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Релокация IT-специалистов оказала влияние на состояние рынка кадров, хотя часть уехавших вернулась. Об этом на полях РИФ рассказал глава АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Он напомнил, что в марте 2022 года были прогнозы о масштабных волнах релокации. Но меры, которые оперативно приняло правительство, по оценке Плуготаренко, смогли сдержать отток.

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«Тем не менее, по оценке Минцифры, порядка 100 тысяч российских программистов находись и работали за границей к концу 2022 года», — отметил специалист.

При этом 80% уехавших продолжали работать с российскими компаниями, находясь на территории дружественных странах, а 60% из покинувших страну в весеннюю волну уже к февралю 2023 года вернулись в Россию.

«Но релокация все равно оказывает давление как на рынок кадров, так и на качество тех кадров, которые остались», — подчеркнул глава АНО «Цифровая экономика».

По его данным, значительный рост спроса остается на миддлов и сеньоров. При этом джуниоров готовят в большом количестве, но они не всегда отвечают требованиям работодателей.

«И это огромная проблема, где же брать тех, кто на ступеньку выше. Здесь в помощь и стажировки, и ускоренные курсы по профориентации, цифровой переквалификации и так далее», — заключил он.