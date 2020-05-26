Влияние пандемии коронавируса на мир оценили в Кремле

Рассуждения о последствиях пандемии 2019-nCoV сейчас — это гадание на цифрах. Коронавирус повлиял на жизнь людей, но были в истории человечества эпидемии и пострашнее.

«Ну вы понимаете, это все пока на уровне гадания, гадания на цифрах, гадания на предположении — не более того», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря России Дмитрия Пескова.

Он подчеркнул, что пандемия влияет на повседневную жизнь людей, сказывается на условиях работы, на уровне наших доходов, на общем уровне комфорта, однако человечество не в первый раз сталкивается с опасной ситуацией. Были в истории и «более чудовищные эпидемии».

Песков отметил, что последствия пандемии неизбежны, однако жизнь обязательно вернется в нормальное русло, как это было всегда.

О пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта. Многие страны ввели жесткие ограничения, чтобы не допустить распространения коронавируса, вспышка которого произошла в конце 2019 года в Китае. За пять месяцев в мире выявили 5,5 миллиона случаев заражения новым вирусом. От болезни COVID-19 умерли почти 347 тысяч человек.