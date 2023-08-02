02 августа 2023, 07:45
Влияние накопительной пенсии на поведение россиян оценили в Минфине
Минфин: введение накопительной пенсии изменило модель поведения россиян
Граждане России после введения накопительной пенсии изменили свое поведение к этому виду доходов, став рассчитывать больше на себя, а не государство. Об этом РБК рассказали в Минфине.
«Патерналистическое поведение граждан удалось изменить после введения накопительной составляющей. Появилось понимание о необходимости способствования формированию дополнительного дохода к собственной пенсии в будущем», — отметили в ведомстве.
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В Минфине отметили, что доходность негосударственных пенсионных фондов стала недостаточной в силу непростых экономических условий.
«Дополнительный доход россиян надежно обеспечит введенная Центральным банком система гарантирования формируемых гражданами средств, изменение правил регулирования деятельности НПФ и риск-ориентированный надзор», — добавили в ведомстве.
Ранее россиянам рассказали, в каком случае можно остаться без страховой пенсии.
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