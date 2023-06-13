Общество 13 июня 2023, 20:32 Влияние климатических изменений на экосистему Арктики обсудят на ПМЭФ-2023 Арктический совет

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Влияние изменения климата на экосистемы Крайнего Севера обсудят на Петербургском международном экономическом форуме в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 года. Участники форума обсудят применение современных технологий в природоохранной сфере.

В рамках сессии «Сохранение и мониторинг арктического биоразнообразия» планируют поднять вопрос о перспективах развития системы наблюдения в арктических особо охраняемых территориях. Эксперты также рассмотрят возможность участия бизнеса в сохранении арктического биоразнообразия.

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Участники форума планируют обсудить выполнение Единого плана мероприятий по реализации Основ государственной политики России в Арктике и Стратегии развития Арктической зоны РФ. В зоне внимания также будут вопросы обеспечения национальной безопасности. Эксперты определят, какие объекты животного мира нуждаются в сохранении и мониторинге в Арктике.

Текущее состояние и потенциальные направления межгосударственного сотрудничества на Крайнем Севере в условиях глобальных изменений обсудят участники сессии «Арктика как уникальная область международного сотрудничества: перспективы и возможности», которая пройдет 14 июня.