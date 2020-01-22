Влияет ли гендерное неравенство на рост экономики? Ответил Орешкин

«Бесспорно, это одна из проблем в социальном неравенстве, я бы погрузил ее в эту группу», — заметил экс-министр.

По его мнению, эту проблему нужно решать только через действие и предоставление равных возможностей. Он напомнил, что когда возглавлял Минэкономразвития, то там работало много женщин, некоторые из которых возглавляли те или иные департаменты ведомства.