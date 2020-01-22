Влияет ли гендерное неравенство на рост экономики? Ответил Орешкин
Бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин признал, что гендерное неравенство влияет на рост экономики. Об этом сообщил портал NEWS.ru.
«Бесспорно, это одна из проблем в социальном неравенстве, я бы погрузил ее в эту группу», — заметил экс-министр.
По его мнению, эту проблему нужно решать только через действие и предоставление равных возможностей. Он напомнил, что когда возглавлял Минэкономразвития, то там работало много женщин, некоторые из которых возглавляли те или иные департаменты ведомства.