Общество 11 ноября 2022, 13:51 Власти Запорожской области проверят всех причастных к дестабилизации мирной жизни в регионе Врио главы Запорожской области Балицкий заявил о проверке после покушения на замминистра РИА «Новости»

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В Запорожской области проведут проверки после покушения на замминстра по культуре, спорту и туризму Андрея Бойко. Мера необходима, чтобы выявить всех причастных к дестабилизации мирной жизни. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Проверки будут вестись в отношении всех каким-либо образом причастных к дестабилизации мирной жизни в Запорожской области», — сказал Балицкий.

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Правоохранители утром 11 ноября сообщили, что неизвестные пытались убить замминистра Бойко с помощью самодельного взрывного устройства. СВУ положили в ливневый сток, находящийся рядом с козырьком подъезда дома, в котором живет чиновник.

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Устройство сдетонировало утром, когда Бойко выходил на улицу. Он остался жив, но во время взрыва его контузило.

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что пострадавший находится в больнице. Он добавил, что взрывное устройство сработало во дворе многоэтажки, из-за этого могли пострадать мирные жители.