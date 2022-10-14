Власти Запорожской области назвали слухами сообщения об эвакуации населения | 360°

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Власти Запорожской области назвали слухами сообщения об эвакуации населения

Врио губернатора Балицкий: жителей Запорожской области эвакуировать не будут

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Жителей Запорожской области не планируют эвакуировать. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«В последнее время ко мне через соцсети обращаются жители Запорожской области с вопросами о якобы предстоящей эвакуации. Хочу вас заверить, что это необоснованные слухи, которые распространяет вражеская пропаганда», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

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Он подчеркнул, что о вывозе людей с территории области не может быть и речи. Все службы региона продолжают работать в обычном режиме, а сотрудники администрации находятся на своих местах.

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«Призываю жителей Запорожской области не верить фейковым новостям, не поддаваться панике, сохранять спокойствие. Мы надежно защищены от любых провокаций», — заявил врио губернатора.

Он напомнил, что теперь регион является частью великой державы, а местные жители — гражданами большой и сильной страны.

Запорожская область вошла в состав России в конце сентября по итогам референдума. Вместе с ней новыми субъектами страны стали ДНР, ЛНР и Херсонская область.

Запорожская область

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