Общество 22 декабря 2022, 12:17 Власти Запорожья зафиксировали снижение интенсивности обстрелов ЗАЭС Врио губернатора Запорожья Балицкий: обстрелов ЗАЭС стало меньше благодаря действиям ВС РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Количество обстрелов территории Запорожской атомной электростанции в последнее время сократилось, в чем заслуга российских военных. Об этом в эфире Первого канала сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Обстреливать начали меньше. Однако заслуга в этом не МАГАТЭ, а наших российских военных», — заявил он.

Реклама

Балицкий подчеркнул, что заставить украинских боевиков прекратить обстрелы возможно только силой.

Реклама

Украинские военнослужащие начали обстреливать ЗАЭС после начала специальной операции в феврале.

Российские специалисты воздвигли вокруг хранилища отработанных ядерных отходов специальное защитное сооружение, которое уже принимало на себя снаряды ВСУ в ноябре.

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта ни в коем случае не стрелять по ЗАЭС или с территории самой станции.