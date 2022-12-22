22 декабря 2022, 12:17
Власти Запорожья зафиксировали снижение интенсивности обстрелов ЗАЭС
Врио губернатора Запорожья Балицкий: обстрелов ЗАЭС стало меньше благодаря действиям ВС РФ
Количество обстрелов территории Запорожской атомной электростанции в последнее время сократилось, в чем заслуга российских военных. Об этом в эфире Первого канала сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«Обстреливать начали меньше. Однако заслуга в этом не МАГАТЭ, а наших российских военных», — заявил он.
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Балицкий подчеркнул, что заставить украинских боевиков прекратить обстрелы возможно только силой.
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Украинские военнослужащие начали обстреливать ЗАЭС после начала специальной операции в феврале.
Российские специалисты воздвигли вокруг хранилища отработанных ядерных отходов специальное защитное сооружение, которое уже принимало на себя снаряды ВСУ в ноябре.
Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта ни в коем случае не стрелять по ЗАЭС или с территории самой станции.
Обстановка в Запорожье
Запорожская АЭС
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