15 декабря 2023, 20:39
Власти запланировали сократить потребление алкоголя в России
Кабмин утвердил концепцию по снижению потребления алкоголя в РФ до 2030 года
Правительство утвердило антиалкогольную концепцию до 2030 года, она призвана сократить потребление этанола до 7,8 литра в год на душу населения. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
«Правительство утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Снижение потребления алкоголя, а также заболеваемости, инвалидности и смертности, связанных с его потреблением — главные цели концепции», — сообщили в Минздраве.
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Правительство планирует укрепить ценности здорового образа жизни и развить систему профилактики злоупотребления алкоголем. Реализация концепции позволит улучшить показатели общественного здоровья, отметили в министерстве.
Минздрав призвал запретить алкогольное мороженое для детей. На это лакомство с содержанием спирта должны распространяться все ограничения, которые действуют для алкогольных напитков.
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