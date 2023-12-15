Общество 15 декабря 2023, 20:39 Власти запланировали сократить потребление алкоголя в России Кабмин утвердил концепцию по снижению потребления алкоголя в РФ до 2030 года РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правительство утвердило антиалкогольную концепцию до 2030 года, она призвана сократить потребление этанола до 7,8 литра в год на душу населения. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

«Правительство утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Снижение потребления алкоголя, а также заболеваемости, инвалидности и смертности, связанных с его потреблением — главные цели концепции», — сообщили в Минздраве.

Реклама

Правительство планирует укрепить ценности здорового образа жизни и развить систему профилактики злоупотребления алкоголем. Реализация концепции позволит улучшить показатели общественного здоровья, отметили в министерстве.

Минздрав призвал запретить алкогольное мороженое для детей. На это лакомство с содержанием спирта должны распространяться все ограничения, которые действуют для алкогольных напитков.