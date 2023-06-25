25 июня 2023, 18:00
Власти заявили о штатной работе вокзалов в Ростове-на-Дону
Правительство Ростовской области: все вокзалы в Ростове-на-Дону работают штатно
Железнодорожные и автовокзалы Ростова-на-Дону работают в штатном режиме, транспорт ходит по расписанию. Об этом сообщили РИА «Новости» в правительстве Ростовской области.
«Авто- и железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме. Билеты в продаже, все направления по расписанию. Ажиотажа нет», — рассказали местные власти.
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По словам заместителя министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергея Тюрина, словам которого привел «Интерфакс», жители возвращаются в город после выходных — это студенты и дачники. На трассах заторов нет, все ограничения движения сняли.
В пресс-службе областного Минтранса обратили внимание, что все въезды в Ростов-на-Дону открыты, ограничений на въезд и выезд нет.
Движение по трассе Таганрог — Ростов-на-Дону, которое временно ограничивали 24 июня, восстановили в воскресенье.
Поезда
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