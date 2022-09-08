Власти заявили, что стоимость ЖКУ не вырастет из-за нового перерасчета платы за коммуналку | 360°

Общество 08 сентября 2022, 19:23 Поделиться Telegram

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Viber Власти заявили, что стоимость ЖКУ не вырастет из-за нового перерасчета платы за коммуналку Минстрой пообещал, что новый порядок перерасчета за коммуналку не отразится на ценах ЖКУ РИА «Новости»

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С 1 сентября в России установили новый порядок перерасчета платы за ресурсы, необходимые для содержания общего имущества многоквартирного дома. В Минстрое заявили, что документ не повлечет рост цен на жилищно-коммунальные услуги.

В министерстве подчеркнули, что документ не предполагает оплаты долгов соседей. Каждый будет рассчитываться только за потребленные ресурсы, добавили в Минстрое.

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«Размер платы за ЖКУ может как уменьшиться при более низком уровне реального потребления, чем по нормативным показателям, так и увеличиться при высоком уровне потребления», — рассказали в пресс-службе министерства.

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Несколько дней назад появилась фейковая информация о том, что россияне якобы станут платить по долгам соседей в многоквартирных домах. Выяснилось, что данные не соответствуют действительности.

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