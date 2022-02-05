Власти Забайкалья ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак на людей

В Забайкальском крае с 5 февраля введен режим повышенной готовности из-за нападения бродячих собак на людей в населенных пунктах. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Власти уточнили, что режим повышенный готовности необходим, чтобы исключить пребывание на территориях населенных пунктов безнадзорных животных.

«Причина объявленной повышенной готовности — крайне острая проблема угрозы нападений безнадзорных собак на человека. Проводимая в обязательном порядке после отлова стерилизация не снижает у собак инстинктов охраны территории и охраны добычи пищи, что подтверждается частыми случаями агрессии безнадзорных животных», — говорится в сообщении правительства Забайкалья.

Накануне жертвой нападения собака стал трехлетний ребенок, врачи наложили ему на голову 48 швов.

Также ранее в Забайкалье семилетнюю девочку насмерть растерзала стая бродячих собак. Глава Забайкальского края Александр Осипов после этого попросил изменить федеральный закон, регулирующий отлов безнадзорных животных.