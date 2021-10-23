Власти Забайкалья введут систему QR-кодов с 25 октября

В Забайкальском крае с понедельника, 25 октября, начнет действовать система QR-кодов. Это следует из постановления губернатора Александра Осипова.

«С 25 октября при посещении музеев, театров, кинотеатров, санаториев, гостиниц, маникюрных салонов и других общественных мест необходимо будет предъявить QR-коды, сертификаты о прививках от COVID, а также справки, подтверждающие перенесенное заболевание», — сообщили в пресс-службе администрации.

Кроме того, с 30 октября правительство Камчатского края также введет систему QR-кодов при посещении ресторанов, кафе и прочих заведений досуга. Ограничения коснутся также фитнес-залов, театров и любых собраний с участием более 40 человек. Будут отстранены от работы чиновники, не вакцинированные от коронавируса.

Обязательные QR-коды введут и в Свердловской области, также с 30 октября. Помимо этого, в регионе введут обязательную самоизоляцию для непривитых жителей старше 65 лет, за исключением вакцинированных, переболевших и тех, кто начал процесс вакцинирования, введен режим самоизоляции.