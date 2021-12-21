Власти выступили против идеи отказаться от мигрантов на стройке

Российские власти решили не отказываться от мигрантов на стройке. Сокращение рабочей силы может привести к подорожанию недвижимости на 10-40%.

Отказаться от мигрантов на стройке предлагали столичные власти. Но такое решение может повысить себестоимость жилья на 10–40%, написала газета «Известия» со ссылкой на опрос застройщиков.

Большинство респондентов заявили, что отказаться от мигрантов можно будет не ранее чем через один-два года. Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский напомнил, что в условиях антиковидных ограничений стройки приходилось останавливать.

«В нынешней ситуации полный запрет мигрантов, по сути, приведет к приостановке строительства, невыполнению обязательств застройщиками перед гражданами в установленные сроки», — сказал он.

В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина подчеркнули, что сейчас сложно говорить о полном отказе от иностранной рабочей силы. Как отметили в Минстрое, вопрос привлечения мигрантов при строительстве по-прежнему актуален в России. Это объясняется масштабными задачами, поставленными перед строительной отраслью.