Кабмин направил на ликвидацию вреда в Усолье-Сибирском 257 миллионов рублей | 360°

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Кабмин направил на ликвидацию вреда в Усолье-Сибирском 257 миллионов рублей

Правительство России выделило на ликвидацию ЧП в Усолье-Сибирском еще 257 миллионов рублей

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Правительство РФ увеличит на 257 миллионов рублей финансирование ликвидации накопленного вреда на территории города Усолье-Сибирское. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Минфину России поручено внести изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2022 год, увеличив на 257 миллионов рублей объем бюджетных ассигнований Минприроды России на финансирование в рамках национального проекта „Экология“», — отмечено в документе.

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Одно из самых крупных за Уралом предприятий «Усольехимпром» стало очагом экологического бедствия в городе Усолье-Сибирском, где живут свыше 76 тысяч человек. На его площадке зафиксировали крупный очаг ртутного загрязнения, который остался после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Помимо этого, почва и подземные воды пропитались токсинами.

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Работы по ликвидации экологического ущерба в Усолье-Сибирском запланировано провести в этом году.

Правительство РФ

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