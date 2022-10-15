Кабмин направил на ликвидацию вреда в Усолье-Сибирском 257 миллионов рублей | 360°

Общество 15 октября 2022, 20:17 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Кабмин направил на ликвидацию вреда в Усолье-Сибирском 257 миллионов рублей Правительство России выделило на ликвидацию ЧП в Усолье-Сибирском еще 257 миллионов рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правительство РФ увеличит на 257 миллионов рублей финансирование ликвидации накопленного вреда на территории города Усолье-Сибирское. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Минфину России поручено внести изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2022 год, увеличив на 257 миллионов рублей объем бюджетных ассигнований Минприроды России на финансирование в рамках национального проекта „Экология“», — отмечено в документе.

Реклама

Одно из самых крупных за Уралом предприятий «Усольехимпром» стало очагом экологического бедствия в городе Усолье-Сибирском, где живут свыше 76 тысяч человек. На его площадке зафиксировали крупный очаг ртутного загрязнения, который остался после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Помимо этого, почва и подземные воды пропитались токсинами.

Реклама

Работы по ликвидации экологического ущерба в Усолье-Сибирском запланировано провести в этом году.

0 0 0 0 0 0