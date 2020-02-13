Власти все-таки поздравили ветерана из Крыма. Но после публикаций в СМИ

Глава крымского города Саки поздравил ветерана Галину Романько с 75-летием Ялтинской конференции. Ранее она пожаловалась журналистам на то, что правительство забыло о ее существовании.

«Я наконец-то дождался возможности, наша встреча состоялась», — заявил в Facebook глава сакской администрации Александр Овдиенко.

По его словам, Галина Михайловна — прекрасный собеседник и потрясающий человек. Она в свои 95 лет не перестает интересоваться всем происходящим. Овдиенко разговаривал с ней больше часа. Главной темой стала подготовка к 9 Мая.

«Галина Михайловна с большой грустью говорила, что не сможет участвовать в марше Бессмертного полка. Я обратил внимание, что в комнате стоят приготовленные две таблички с ее фотографиями и фото ее мужа. Предполагаю, что у нее еще теплится надежда и здоровье ей позволит принять участие», — отметил Овдиенко.

На опубликованных фото глава Сак показал и подарки для ветерана: новый телевизор и корзину с фруктами. Овдиенко пообещал, что каждому ветерану уделят «самое теплое внимание».

Источник фото: Facebook

Галина Романько во время Великой Отечественной войны работала медсестрой на фронте. В феврале 1945 года ее пригласили в санаторий в Саках, где проходила Ялтинская конференция. Там она и другие сотрудники санатория встречали гостей конференции. Сейчас Романько — единственная очевидица той исторической встречи, дожившая до наших дней.

О том, что ее забыли поздравить с 75-летием Ялтинской конференции, написали СМИ. История получила общественный резонанс. Пенсионерка рассказала, что раньше ее поздравляли, но потом перестали. Романько предположила, что в администрации города даже не знают, что она жива. После этого властям Сак пришлось оправдываться. По их словам, у них прошла смена руководства, поэтому встречу с ветераном пришлось отложить.