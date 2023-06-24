24 июня 2023, 09:55
Власти Воронежской области закрыли свыше 300 километров трассы М-4 «Дон»
Губернатор Воронежской области: движение по трассе М-4 «Дон» закрыли с 464-го по 777-й км
Экстренные службы Воронежской области закрыли движение по трассе по трассе М-4 «Дон» с 464-го по 777-й километр. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.
«Движение по трассе М-4 „Дон“ в регионе закрыли с 464-го по 777-й километр», — написал он.
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Гусев отметил, что поручил оперативно помогать автомобилистам в районах возникновении пробок из-за перекрытия движения по трассе М-4 «Дон».
«Волонтеры, сотрудники администрации муниципалитетов и профильных ведомств доставят людям воду, питание и все необходимое», — добавил глава региона.
Также губернатор попросил жителей временно отказаться от поездок по дорогам местного и регионального значения.
Ранее Гусев объявил об отмене всех массовых мероприятий в регионе. Он отмечал, что все службы жизнеобеспечения работают в привычном штатном режиме.
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