Важное 24 июня 2023, 09:55 Власти Воронежской области закрыли свыше 300 километров трассы М-4 «Дон» Губернатор Воронежской области: движение по трассе М-4 «Дон» закрыли с 464-го по 777-й км РИА «Новости»

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Экстренные службы Воронежской области закрыли движение по трассе по трассе М-4 «Дон» с 464-го по 777-й километр. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«Движение по трассе М-4 „Дон“ в регионе закрыли с 464-го по 777-й километр», — написал он.

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Гусев отметил, что поручил оперативно помогать автомобилистам в районах возникновении пробок из-за перекрытия движения по трассе М-4 «Дон».

«Волонтеры, сотрудники администрации муниципалитетов и профильных ведомств доставят людям воду, питание и все необходимое», — добавил глава региона.

Также губернатор попросил жителей временно отказаться от поездок по дорогам местного и регионального значения.

Ранее Гусев объявил об отмене всех массовых мероприятий в регионе. Он отмечал, что все службы жизнеобеспечения работают в привычном штатном режиме.