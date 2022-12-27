Общество 27 декабря 2022, 13:26 Власти Воронежской области ограничили использование фейерверков в трех районах Правительство Воронежской области ограничило использование фейерверков на границе с ЛНР freepik

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Правительство Воронежской области ввело ограничение на использование фейерверков в трех районах. Об этом в Telegram-канале сообщили представители ведомства.

«Ограничение для организаций и граждан на использование пиротехнических изделий будет действовать на территориях Россошанского, Ольховатского и Кантемировского районов», — рассказали они.

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По их словам, жителям этих территорий разрешат запускать хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

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По словам представителей региональных властей, действие такого ограничения сохранят на весь период режима среднего уровня реагирования.

При этом в двух из трех указанных районов — в Кантемировском и Россошанском — ранее ввели военное положение. Они граничат с регионом, с 5 октября включенным в состав России, — с Луганской Народной Республикой. Режим среднего уровня реагирования действует на всей территории Воронежской области.