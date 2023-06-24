24 июня 2023, 11:55
Власти Воронежской области объявили об оперативно-боевых мероприятиях в регионе
Губернатор Гусев сообщил об оперативно-боевых мероприятиях в Воронежской области
На территории Воронежской области начались оперативно-боевые мероприятия. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.
«Вооруженные силы Росси на территории Воронежской области проводят оперативно-боевые мероприятия в рамках режима контртеррористической операции», — написал он.
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Гусев пообещал оперативно информировать о развитии ситуации в области.
Россия
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