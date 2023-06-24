Важное 24 июня 2023, 11:55 Власти Воронежской области объявили об оперативно-боевых мероприятиях в регионе Губернатор Гусев сообщил об оперативно-боевых мероприятиях в Воронежской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

На территории Воронежской области начались оперативно-боевые мероприятия. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«Вооруженные силы Росси на территории Воронежской области проводят оперативно-боевые мероприятия в рамках режима контртеррористической операции», — написал он.

Реклама

Гусев пообещал оперативно информировать о развитии ситуации в области.