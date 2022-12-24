Общество 24 декабря 2022, 13:34 Власти Воронежской области объяснили срабатывание систем ГО в регионе Правительство Воронежской области: сирены в регионе сработали из-за учений, угрозы нет Possessed Photography / Unsplash

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Днем 24 декабря в Воронежской области сработали сирены гражданской обороны. В пресс-службе правительства региона сообщили, что это связано исключительно с тренировкой сил и средств защиты населения.

Региональные власти рассказали, что сирены прозвучали около 10:30. Их остановили спустя три минуты после начала работы.

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«Это связано исключительно с тренировкой сил и средств защиты населения. Никакой реальной угрозы населению Воронежской области нет и не наблюдается», — рассказали в правительстве региона.

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Власти извинились перед жителями за учения. Людей заверили — можно сохранять спокойствие.

Ранее в Воронеже распространили памятки об обстрелах на квитанциях за услуги ЖКХ. Представители городской администрации рассказали РБК, что это сделали из-за «общественного запроса на дополнительное информирование». В мэрии подчеркнули, что обстановка в регионе спокойная, угроз и рисков для населения нет.

В России необходимо увеличить численность Вооруженных сил, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Их численность нужно довести до полутора миллионов бойцов, добавил он.