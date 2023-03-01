01 марта 2023, 17:14
Власти Воронежа объяснили снос баннера с литерой Z у кладбища
Власти Воронежа объяснили демонтаж баннера с литерой Z у кладбища общественным резонансом
Власти Воронежа демонтировали баннер с литерой Z рядом с одним из кладбищ из-за общественного резонанса. Об этом Telegram-каналу «Подъем» сообщили в правительстве Воронежской области.
На баннере также находилась надпись: «Работайте, братья!» Власти региона отметили, что уже провели с подрядчиком «разъяснительные работы».
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«Всего подрядная организация разместила 20 баннеров с социальной рекламой, их содержание было направлено на выражение поддержки всем участникам специальной операции. В силу вызванного общественного резонанса баннер на указанном участке демонтировали», — уточнили в администрации.Патриотический баннер с буквой Z и надписью «Работайте, братья!» установили рядом с входом на Юго-Западное кладбище в Воронеже около двух недель назад. Пользователи социальных сетей назвали появление плаката насмешкой над погибшими.
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