Общество 01 марта 2023, 17:14 Власти Воронежа объяснили снос баннера с литерой Z у кладбища Власти Воронежа объяснили демонтаж баннера с литерой Z у кладбища общественным резонансом РИА «Новости»

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Власти Воронежа демонтировали баннер с литерой Z рядом с одним из кладбищ из-за общественного резонанса. Об этом Telegram-каналу «Подъем» сообщили в правительстве Воронежской области.

На баннере также находилась надпись: «Работайте, братья!» Власти региона отметили, что уже провели с подрядчиком «разъяснительные работы».

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«Всего подрядная организация разместила 20 баннеров с социальной рекламой, их содержание было направлено на выражение поддержки всем участникам специальной операции. В силу вызванного общественного резонанса баннер на указанном участке демонтировали», — уточнили в администрации.