Власти Владивостока пустили горожан на пляжи и набережные
Бетонные ограждения сняли с проезда к маяку на Токаревской кошке, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока. Пройти теперь можно к набережной Спортивной гавани и на территорию озера Юность.
«Безусловно, люди устали и очень ждали даже таких послаблений режима. Именно поэтому очень осторожно, постепенно будем убирать ограничения», — подчеркнул мэр города Олег Гуменюк.
Жителям Владивостока при этом рекомендуют соблюдать социальную дистанцию, пользоваться масками и перчатками при контакте с другими людьми.
Местные власти подчеркнули, что «до полного снятия режима повышенной готовности еще далеко».
Во Владивостоке с середины мая ввели ограничения на проезд автотранспорта к популярным местам отдыха. Пляжи на острове Русский и в самом городе закрыли для машин. Нельзя было попасть и в зоны отдыха, расположенные в пригороде и на набережной Спортивной гавани.
Первый этап снятия мер, направленных на борьбу с коронавирусом, в Приморье стартовал 26 мая. Это стало возможным из-за коэффициента заболеваемости, значение которого в регионе неделю не превышало единицу.
Ограничения частично снимут во всех муниципальных образованиях. Исключение составит Находкинский городской округ, где выявили 25% больных COVID-19 во всем Приморье.