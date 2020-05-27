Власти Владивостока пустили горожан на пляжи и набережные

Во Владивостоке постепенно снимают введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения. В городе вновь открыли доступ к пляжам и набережным.

Бетонные ограждения сняли с проезда к маяку на Токаревской кошке, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока. Пройти теперь можно к набережной Спортивной гавани и на территорию озера Юность.

«Безусловно, люди устали и очень ждали даже таких послаблений режима. Именно поэтому очень осторожно, постепенно будем убирать ограничения», — подчеркнул мэр города Олег Гуменюк.

Жителям Владивостока при этом рекомендуют соблюдать социальную дистанцию, пользоваться масками и перчатками при контакте с другими людьми.

Местные власти подчеркнули, что «до полного снятия режима повышенной готовности еще далеко».

Во Владивостоке с середины мая ввели ограничения на проезд автотранспорта к популярным местам отдыха. Пляжи на острове Русский и в самом городе закрыли для машин. Нельзя было попасть и в зоны отдыха, расположенные в пригороде и на набережной Спортивной гавани.

Первый этап снятия мер, направленных на борьбу с коронавирусом, в Приморье стартовал 26 мая. Это стало возможным из-за коэффициента заболеваемости, значение которого в регионе неделю не превышало единицу.

Ограничения частично снимут во всех муниципальных образованиях. Исключение составит Находкинский городской округ, где выявили 25% больных COVID-19 во всем Приморье.