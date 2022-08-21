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    21 августа 2022, 18:02

    Власти Вильнюса назвали дату сноса крупнейшего мемориала советским воинам

    Мэрия Вильнюса сообщила о сносе крупнейшего мемориала советским воинам в сентябре

    Юлия Баранова

    Демонтаж крупнейшего мемориала на месте захоронения советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в Литве, намечен на сентябрь. Об этом национальное радио LRT сообщило со ссылкой на мэрию Вильнюса.

    «Горсовету предстоит принять решение о переводе этих объектов в собственность города, после чего оперативно планируется начать работы по демонтажу», — было отмечено в эфире.

    Заседание горсовета запланировано на середину сентября.

    Мемориал был создан на Антакальнисском кладбище в 1951 году. Здесь покоятся более трех тысяч советских бойцов.

    Ранее Россия отправила Эстонии ноту протеста после демонтажа танка-памятника Т-34, установленного в память о подвиге советских воинов в Нарве. Т-34 демонтировали днем 16 августа. На месте событий местные жители устроили стихийный протестный митинг, принесли свечи и цветы.

    Демонтированную боевую машину перевезли в Эстонский военный музей в населенном пункте Виймси. В дальнейшем ее сделают частью исторической экспозиции, посвященной Второй мировой войне.