13 марта 2024, 16:32
Власти Варшавы выделят около 30 миллионов долларов на организацию убежищ
Городские власти Варшавы выделят из бюджета около 30 миллионов долларов, чтобы организовать убежища. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на мэра Рафала Тшасковского.
Он рассказал, что деньги будут осваивать в рамках программы «Варшава защищает». Она предполагает не только обустройство мест, в которых можно укрыться в экстренной ситуации, но и оснащение их необходимым запасом воды и продовольственных запасов.
Реклама
Как добавил RT, одобрение выделения бюджетных средств должно произойти на предстоящей бюджетной сессии.
Международные отношения
Реклама
Реклама