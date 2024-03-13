Общество 13 марта 2024, 16:32 Власти Варшавы выделят около 30 миллионов долларов на организацию убежищ

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Городские власти Варшавы выделят из бюджета около 30 миллионов долларов, чтобы организовать убежища. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на мэра Рафала Тшасковского.

Он рассказал, что деньги будут осваивать в рамках программы «Варшава защищает». Она предполагает не только обустройство мест, в которых можно укрыться в экстренной ситуации, но и оснащение их необходимым запасом воды и продовольственных запасов.

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Как добавил RT, одобрение выделения бюджетных средств должно произойти на предстоящей бюджетной сессии.

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