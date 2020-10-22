Власти ужесточили наказание за контрабанду древесины

Отмечается, что под «шпалами» подразумеваются ценные лесоматериалы, которые недобросовестные экспортеры отправляют за рубеж.

По данным издания, вице-премьер России Виктория Абрамченко рассказала, что для улучшения ситуации в лесном хозяйстве потребуется принятие 13 законопроектов.

«Вместе с Таможенной службой мы предложили запрет той самой лазейки, которая существовала по влажности — когда для вида обработанные лесоматериалы подпадают под нулевую пошлину и, таким образом, получается перекос: кругляк все меньше у нас вывозится, а вот такие, грубо обработанные, материалы — все больше», — обратила внимание Абрамченко.