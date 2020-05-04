Власти Усинска повесили на дом баннер с финским солдатом. Пришлось снять и извиняться

В Коми управление культуры Усинска к 9 Мая вывесило плакат с финским солдатом. Ошибку заметили только сами жители — пришлось быстренько снимать.

«Ошиблось управление, которому было поручено это вести. Сняли его сразу же. Вчера еще. Просто кто-то сфотографировал. Управление культуры допустило ошибку, все уже сняли. Будет новый баннер. Виновные будут наказаны. Такой баннер в городе был один. Взят он был из газеты», — объявил глава администрации Усинска Николай Такаев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Жителей Усинска возмутил баннер к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который власти города разместили на фасаде многоэтажки. На нем изображение финского солдата Юни Клемета Халонена из Утсйоки с оленем, в руках у мужчины финский пулемет.

Оригинальный снимок сделан в Лапландии в мае 1944 года. Пользователи припомнили, что Финляндия большую часть Второй мировой сражалась на стороне стран «оси».

Такаев опубликовал пост с извинениями во «ВКонтакте» и пообещал в будущем подобные решения согласовывать со специалистами в данной области и общественным советом.