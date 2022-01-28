Власти Ульяновска опровергли сведения о пробной эвакуации жителей города из домов. На подъездах появились листки с информацией о готовящемся мероприятии, написало РИА «Новости».

«Пробная эвакуация дома назначена на 30.01.2022. В это время необходимо собраться с документами во дворе дома, где сотрудники МЧС помогут вам организованно и быстро построиться в колонны и пройтись под конвоем по утвержденному предварительно маршруту», — такой текст был напечатан на листовках.

Также авторы обращения написали, что покинуть дом нужно будет на несколько дней и запереть его стоит основательно. Во время их отсутствия в квартирах жителям должны были якобы предоставить пункты временного размещения и питание.

Сотрудники администрации города предположили, что листовки расклеили мошенники. Таким образом они могут пытаться заставить владельцев квартир покинуть помещения, а дальше действовать в своих интересах.