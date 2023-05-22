Общество 22 мая 2023, 10:34 Власти Украины нацелились на захват Почаевской лавры — СМИ РИА «Новости»: новой горячей точкой на Украине станет Почаевская лавра Википедия

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Прокуратура возбудила уголовное дело о бесхозяйственном использовании земель Свято-Успенской Почаевской лавры, а Минкультуры Украины направило туда ведомственную комиссию. РИА «Новости» назвало обитель потенциальной новой горячей точкой после Киево-Печерской лавры.

По версии прокуратуры Тернопольской области, монахи без разрешения использовали участок площадью свыше тысячи квадратных метров, а на земле сельхозназначения сняли верхний слой. Надзорное ведомство возбудило уголовное дело за бесхозяйственное использование земель. Министр культуры Украины Александр Ткаченко объявил, что в Почаевскую лавру отправят с проверкой ведомственную комиссию.

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Руководитель Тернопольского областного совета Михаил Головко в марте заявил, что хочет потребовать расторгнуть договор с канонической Украинской православной церковью о пользовании землей под лаврой, а на сайте кабмина появилась петиция на эту тему. Однако депутат фракции «Слуга народа» Евгений Кравчук заявил, что сделать это не удастся — договор на 50 лет аренды заключили в 2003 году. По информации агентства, поводом отобрать землю могут стать только нарушения условий пользования ею.

На Почаевскую лавру кроме государства претендовали раскольническая Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь. Религиовед Роман Лункин предупредил, что вокруг этой обители может разразиться еще более громкий скандал, чем из-за Киево-Печерской лавры. В ней работают многие местные жители, лавра стала градообразующим предприятием, и под угрозой закрытия они вместе с паломниками выйдут на защиту учреждения.