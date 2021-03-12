Власти Уфы увеличили стоимость похоронных услуг и погребения

Тариф на похоронные услуги и погребение изменился в Уфе. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте мэрии города.

Уточняется, что с 1 февраля нынешнего года минимальная сумма, которую необходимо заплатить за похороны, составляет 7 388 рублей. Оформление документов осталось бесплатным. За гроб нужно отдать около 1413 рублей, а за облачение — 530 рублей. Стоимость транспортировки составляет 2120 рублей, написал сайт ToDay News Ufa.

В тот же период 2020 года похороны в городе стоили 7 043 рубля. Соответственно, тариф услуг поднялся на 345 рублей.