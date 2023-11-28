Общество 28 ноября 2023, 16:18 Власти Удмуртии зафиксировали более 80 случаев коклюша в регионе

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Зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в своем Telegram-канале рассказала, что с начала года в регионе было выявлено 84 случая коклюша, преимущественно у детей. Об этом написал сайт Izhlife.

Те, кто находится в группе риска, а это медработники приемных покоев, инфекционных отделений и неотложной помощи, а также воспитанники закрытых соцучреждений, получили дополнительные прививки.

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Пинчук напомнила, что инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Особую опасность коклюш представляет для маленьких детей.