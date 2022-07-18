Власти Тульской области решили развивать производство трикотажа

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заключил соглашение с главами «ПК «Фабрикс», «АТПМ», «ФНМ «Алькар» об инвестициях в трикотажную промышленность. Об этом сообщило АБН.

Сделку о сотрудничестве заключили в рамках ПМЭФ-2022. Инвестпроект будет направлен на рост объема производства трикотажного полотна из синтетических волокон.

Компания «Фабрикс» выпускает около 100 тонн трикотажа ежемесячно. Ожидается, что новый инвестиционный проект увеличит производство в два раза, а расширение производства создаст порядка 300 тысяч новых рабочих мест.