Власти Тобольска отменили День города

Обычно жители Тобольска отмечали День города в последнее воскресенье июня.

«Сегодня мы приняли решение отменить празднование Дня города. Будут внесены коррективы и в другие запланированные мероприятия», — написал Афанасьев.

Помимо этого вносятся изменения и в другие мероприятия. Так, без жителей пройдут открытие мемориала «Аллея Героев» и высадка деревьев в рамках акции «Сад Победы».