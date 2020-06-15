    15 июня 2020, 19:29

    Власти Тобольска отменили День города

    Анастасия Кременчугская

    Максим Афанасьев, мэр города Тобольск, на своей странице в соцсети заявил, что День города будет отменен. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    Обычно жители Тобольска отмечали День города в последнее воскресенье июня.

    «Сегодня мы приняли решение отменить празднование Дня города. Будут внесены коррективы и в другие запланированные мероприятия», — написал Афанасьев.

    Помимо этого вносятся изменения и в другие мероприятия. Так, без жителей пройдут открытие мемориала «Аллея Героев» и высадка деревьев в рамках акции «Сад Победы».