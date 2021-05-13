Власти Татарстана рассказали о состоянии раненых детей из казанской школы №175

Состояние 14 детей, которые пострадали при стрельбе в школе № 175 и находятся на лечении в Казани, врачи оценивают как стабильное. Жизням учеников ничего не угрожает.

О состоянии школьников сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь главы Татарстана. Один 15-летний мальчик накануне был выписан домой. Он получил легкое сотрясение головного мозга и ссадины лица. Еще пятеро детей, которые пострадали тяжело, были 12 мая доставлены в Москву спецбортом МЧС.

Стрельба в гимназии на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. В здание вошел вооруженный 19-летний Ильназ Галявиев. На первом этаже он взорвал самодельную бомбу, а потом застрелил девять человек. После молодой человек сам сдался полиции. Суд арестовал его на два месяца.

Галявиева будут проверять на вменяемость. Психолого-психиатрическая экспертиза пройдет в Институте им. Сербского в Москве. По данным следствия, у казанского стрелка также есть болезнь головного мозга. Точный диагноз пока не называется. Известно, что он неоднократно обращался к врачам из-за сильных головных болей.