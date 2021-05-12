Власти Татарстана рассказали о системе охраны в казанской школе №175

Школа №175, в которой 11 мая произошла стрельба, в начале года была оснащена металлодетекторами, системой речевого оповещения и видеонаблюдения. Об этом сказал заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Рамиль Хайруллин.

«На начало этого учебного года здание (школа — прим. ред.) было оснащено системой речевого оповещения, системой видеонаблюдения, металлодетекторами. Школа оснащена системой доступа и контроля», — рассказал Хайруллин на пресс-конференции.

Министерство просвещения России, по словам замминистра, после трагедии в казанской школе пообщались с родителями школьников. В соседних школах с родственниками погибших и пострадавших работают психологи.

«Мы открыли горячую линию. Классные руководители знают о рекомендациях (общение с психологами — прим. ред.)», — сказал он.

Чиновник отметил, что учителя школы №175 проявили героизм, они закрывали собой детей и пытались всеми способами их защитить. По сообщению ТАСС, именно так погибла учительница английского языка Эльвира Игнатьева. Она встала на пути убийцы и закрыла собой ребенка.

Министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин подчеркнул, что охрана в школе была.