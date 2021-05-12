Власти Татарстана подготовили все документы для проведения похорон после стрельбы

Власти Татарстана подготовили все необходимые документы для проведения похорон и траурных церемоний после стрельбы в Казани. Об этом сказала заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева на пресс-конференции.

«Сегодня будут похороны. Выданы все необходимые документы для проведения церемонии. <…> Все мероприятия проводятся с учетом пожелания близких, родственников», — сказала Лейла Фазлеева.

В республике сформировали оперативный штаб под руководство премьер-министра республики для ликвидации последствий трагедии.

Лейла Фазлеева также рассказала о состоянии пострадавших. Сейчас в больнице находятся 23 человека, из которых 20 детей. На утро 12 мая их состояние стабильное, некоторые находятся в тяжелом состоянии. С пациентами работают сотрудники здравоохранения Татарстана.

Она отметила, что 12 мая в 10:30 врачи и сотрудники Минздрава примут решение о транспортировке некоторых пострадавших на лечение в Москву. Во вторник, 11 мая, в Казань прибыл спецборт МЧС России с врачами и психологами.