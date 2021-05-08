Власти Татарстана назвали сказкой отказ вручить ветерану подарок из-за долга в 500 рублей

Власти Татарстана опровергли отказ вручить ветерану, жительнице деревни Новое Зияшево, подарок к 9 Мая из-за долга в 500 рублей. Об этом сообщило ИА «Татар-информ».

Руководитель аппарата совета Актанышского района Ильшат Вахитов заявил, что ветеран получила в срок подарок от президента Республики Татарстан. Глава сельского поселения посетил дом труженицы тыла, но в тот день она гостила у дочери в Набережных Челнах. Чиновник не отдал подарок родственникам, потому что хотел вручить его лично. Спустя несколько дней он узнал о возвращении участницы войны и вновь приехал в деревню.

Руководитель аппарата добавил, что не было и речи о сборе денег.

«То, что труженица тыла не заплатила по самообложению, — это сказки!» — заявил он.

Ветеран освобождена от платежей решением сельского совета. Задолженность могла накопиться только у родственников, которые живут в этом доме, — у сына или внука.

«К пожилой женщине никто с таким вопросом не подошел бы», — сказал Вахитов.

Ранее житель Набережных Челнов Ильнар Челнов написал в соцсети, что в деревне Новое Зияшево Актанышского района живет его 94-летняя бабушка. По его словам, председатель сельсовета не вручил пенсионерке подарок к 9 Мая, потому что она якобы не заплатила сбор в размере 500 рублей по добровольному самообложению граждан. Такие решения принимаются на сельских сходах, деньги взимаются на благоустройство жилых территорий, строительство дорог и контейнерных площадок. Государство доплачивает из бюджета четыре рубля в виде субсидий на каждый собранный сельчанами рубль.