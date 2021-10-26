Власти Свердловской области запретили общепиту и развлекательным заведениям работать по ночам с 30 октября

Оперштаб Свердловской области по борьбе с пандемией коронавируса решил ввести дополнительные ковидные ограничения. С 30 октября кафе, рестораны и развлекательные заведения не смогут работать по ночам. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы региона Павел Креков. Трансляция прошла на официальной странице обладминистрации во «ВКонтакте».

Руководство регионов в октябре начало вводить жесткие санитарные ограничения из-за резкого ухудшения эпидемической обстановки в стране. Ранее оперштаб Омской области сообщил о введении QR-кодов для поездок в транспорте и походов в торговые центры с 20 ноября.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков напомнил, что у губернаторов есть полномочия продлять нерабочие дни по их усмотрению.

За прошедшие 24 часа от COVID-19 в России умерли 1106 человек. Это самый высокий показатель суточной смертности с начала пандемии. С марта прошлого года болезнь унесла 232 775 жизней.