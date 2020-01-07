Власти Свердловской области опровергли сообщение о задержании постпреда в Подмосковье

В администрации Свердловской области опровергли сообщения СМИ о задержании их постпреда Александра Овчарова в Подмосковье за браконьерство.

«Полиция не задерживала на территории Раменского района в Подмосковье постоянного представителя Свердловской области в органах государственной власти Российской Федерации Александра Овчарова по подозрению в причастности к браконьерству», — приводит ТАСС текст сообщения областных властей.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД Московской области сообщили, что 6 января в Бронницкий отдел полиции поступило сообщение от лесничего. Он рассказал о том, что обнаружил на территории одного из охотничьих хозяйств Раменского района автомобиль, в котором находились два человека. Машина заехала в лес без согласования.

Прибывшие на место полицейские обыскали авто и доставили мужчин в участок для разбирательств. Позднее в лесу нашли тушу убитого животного, предположительно косули. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, одним из задержанных был Овчаров.