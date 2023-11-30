Общество 30 ноября 2023, 14:41 Власти Свердловской области начнут строительство дороги до ХМАО в 2025 году

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В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили о строительстве новой трассы, которая начнется с Тавдинского городского округа и до Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа. Работы по возведению дороги стартуют в 2025 году, написал сайт URA.RU.

По информации департамента, благодаря новой трассе расстояние до ХМАО сократится на 300-400 километров. Финансировать проект будет Свердловская область.

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«Она начнется от деревни Владимировка, на 48-м километре существующей автомобильной дороги Тавда — Герасимовка — Владимировка, далее на северо-восток в обход поселка Карабашка до границы Свердловской области», — говорится в сообщении.