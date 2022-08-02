Власти Среднеколымского района Якутии ввели режим ЧС
В Среднеколымском районе Якутии из-за сильных лесных пожаров местные власти приняли решение ввести режим ЧС. Об этом сообщил ОТР.
Огонь все ближе подбирается к населенным пунктам, что создает угрозу для жизни населения. Только за последние сутки спасатели ликвидировали десять очагов более чем на тысяче гектаров.
Чрезвычайная ситуация сложилась и в самом Якутске. Город утопает в дыму, который идет со стороны леса. В воздухе сильно превышено содержание вредных веществ.