Власти спрогнозировали рост цен на квартиры в новостройках в 2021 году

«Вы знаете, сказать, что цены будут еще выше, я думаю, что вот этот скачок произошел, дальше примерно где-то будет на уровне инфляции или чуть выше инфляции, но это по моим ощущениям», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что в целом по стране стоимость жилья на первичном рынке в 2020 году выросла на 8%. На рост цен, по словам вице-премьера, повлияли переход строительной отрасли на проектное финансирование и механизм счетов эскроу, рост заработной платы работников на стройках из-за оттока мигрантов, пандемия коронавируса. А также валютные колебания и как следствие удорожание строительных материалов.

Президент ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский спрогнозировал рост цен на жилье в городе в начале 2021 года. По его мнению, в этот период стоимость недвижимости может увеличиться на 5-10%.

Минстрой ранее определил среднюю рыночную цену квадратного метра жилья в 2021 году. Как следует из расчетов ведомства, цена квадратного метра в среднем по стране увеличится на 539 рублей по сравнению со вторым полугодием 2020 года и составит 49,17 тысячи рублей. При этом рыночная стоимость определена и для каждого субъекта Российской Федерации.