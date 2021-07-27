Власти Сочи объяснили «платное» спасение утопающих на одном из пляжей

Появление в прейскуранте на одном из пляжей Сочи платной услуги по спасению утопающих связано с ошибкой одного из сотрудников серф-станции. Об этом власти города сообщили РИА «Новости».

Один из туристов, отдыхающих в Сочи, ранее снял видео на VIP-пляже, где в прейскуранте была прописана стоимость спасения людей на воде. За такую услугу просили 800 рублей. Кроме прочего, провести один день у моря на таком пляже стоило семь тысяч рублей.

В администрации Сочи сообщили, что такая информация появилась из-за непрофессионализма отдельных работников. Сотрудника серф-станции Voda, который изготовил такой прейскурант, уже уволили.

«Табличка с допущенными в ней ошибками и формулировками уничтожена», — сказали в администрации.

Власти заверили, что на серф-станции, арендующей пляж, не берут деньги за спасение и оказывают помощь безвозмездно.

Ранее на берег в Сочи после шторма выбросило кучи мусора, среди которых оказалось большое количество разноцветных тапочек. Туристы не растерялись и подобрали себе пары.