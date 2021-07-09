Минфин подготовит обращение в правительство для объявления моратория на действие закона о регулировании алкогольного рынка. Об этом сообщила в своем письме Евразийская ассоциация владельцев магазинов беспошлинной торговли.

Ранее министерство провело совещание, касающееся регулирования оборота импортной винодельческой продукции. В обсуждении вопросов участвовали представители отрасли и ведомств, уточнила газета «Известия».

На совещании стороны договорились предпринять меры для избежания перебоев в поставках импортной винодельческой продукции. Также Минфин пообещал бизнесу направить обращение в правительство для введения моратория на действие новых норм закона об особенностях производства и оборота винодельческой продукции.

Согласно информации ассоциации, мораторий могут объявить уже в конце июля. Отсрочку введут после подписания постановления правительства.

Как пояснял депутат Госдумы Константин Бахарев, новый закон не запрещает использовать термин «шампанское» в названии алкогольного напитка. По его словам, власти лишь сняли эмбарго с возможности так называть российские игристые вины.