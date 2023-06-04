Общество 04 июня 2023, 11:28 Власти Шебекина опровергли платную эвакуацию детей в Воронежскую область Мэр Шебекина Жданов: вывоз детей в оздоровительный лагерь запланировали до обстрелов Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов / «ВКонтакте»

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Информация СМИ о якобы платной эвакуации детей из Шебекинского городского округа в оздоровительный лагерь в Воронежской области не соответствует действительности. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Шебекина Владимир Жданов.

Глава города рассказал, что эту поездку запланировали заранее, о приеме детей власти Белгородской области договорились с главами соседних регионов еще в прошлом году. Путевки ребятам предоставили бесплатно. Родители выбрали для транспортировки комфортабельные автобусы вместо школьных «ПАЗ», за это они заплатили по 1867 рублей.

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«Как правило, родители выбирают вариант с самостоятельной оплатой автобусов, что произошло и в этот раз», — отметил мэр.

Жданов добавил, что плановая отправка детей в лагеря по трагической случайности совпала с массовыми обстрелами региона и эвакуацией жителей, поэтому сумму, потраченную на перевозку, людям компенсируют.

«В течение недели обязательно вернем родителям сумму, потраченную на перевозку в лагерь детей», — подчеркнул он.

ВСУ начали массированный обстрел по Шебекина 1 июня, восемь человек погибли. Жителей округа эвакуировали. Людей, которые сейчас проживают в пунктах временного размещения, решили отправить на проживание в другие районы области и регионы страны.