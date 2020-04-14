Власти Севастополя ввели дополнительные ограничения на въезд в город
Михаил Развожаев, и. о. губернатора Севастополя, ввел дополнительные ограничительные меры на въезд в город иногородних граждан. Такая мера связана с борьбой с коронавирусом. Об этом написала газета «Новый Севастополь».
Теперь въезд в город возможен исключительно через пункт пропуска. Чтобы заехать на территорию Севастополя, необходимо иметь при себе документ, содержащий сведения о регистрации в Севастополе или подтверждающий проживание в городе.
Новые ограничения не касаются тех, кто работает в городе и пересекает границу для выполнения обязанностей. Дополнительные меры также не относятся к сотрудникам всех спасательных служб.
При выезде и въезде в город всем измеряют температуру.