Власти Севастополя предоставили финансовую поддержку более 2 тысячам бизнесменов в 2021 году

Вице-губернатор Севастополя Мария Литовко рассказала о мерах поддержки предпринимателей, которые производилась в 2021 году. По ее словам, финансовую помощь получили более двух тысяч бизнесменов, написал «Новый Севастополь».

«Выдано 2159 субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям 150,41 миллиона рублей федеральных грантов в размере одного минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника за нерабочие дни (30.10.2021 — 07.11.2021)», — сообщила она в соцсети «ВКонтакте».

Также помощь получили 47 начинающих предпринимателей в возрасте до 35 лет по программе грантовой поддержки «Легкий старт». Им было выделено из бюджета 12,8 миллионов рублей. На продвижение социальных проектов власти направили около четырех миллионов рублей.