Общество 22 ноября 2023, 16:22 Власти Севастополя отреагировали на высказывания чиновницы о туристах из Китая Чиновницу из Севастополя проверят после высказываний о туристах из КНР РИА «Новости»

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В отношении главы Управления туризма Севастополя Ларисы Остапенко проведут проверку после ее заявления о китайских туристах. Об этом в Telegram-канале сообщила вице-губернатор города Мария Литовко.

Она подчеркнула, что это высказывание является личным мнением Остапенко, а не позицией властей города.

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«С точки зрения государственной служащей и логики это мнение непозволительное. По этому поводу начали служебную проверку», — написала Литовко.

Вице-губернатор добавила, что с Остапенко уже провели разъяснительную работу.

«Туризм является приоритетной отраслью для Севастополя. Мы развиваем направление экспорта и импорта с КНР и, конечно же, рады гостям из Поднебесной», — добавила Литовко.

Причиной проверки стало высказывание Остапенко на сессии законодательного собрания 31 октября, на котором она сообщила о неготовности Севастополя принимать туристов из Китая, уточнил RT. По мнению чиновницы, они оказывают на туристическую инфраструктуру региона значительную нагрузку, но не привозят денег.

Ранее генеральный директор туристической компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал россиянам о лучших местах для отдыха в ноябре.