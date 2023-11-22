22 ноября 2023, 16:22
Власти Севастополя отреагировали на высказывания чиновницы о туристах из Китая
Чиновницу из Севастополя проверят после высказываний о туристах из КНР
В отношении главы Управления туризма Севастополя Ларисы Остапенко проведут проверку после ее заявления о китайских туристах. Об этом в Telegram-канале сообщила вице-губернатор города Мария Литовко.
Она подчеркнула, что это высказывание является личным мнением Остапенко, а не позицией властей города.
Реклама
«С точки зрения государственной служащей и логики это мнение непозволительное. По этому поводу начали служебную проверку», — написала Литовко.
Вице-губернатор добавила, что с Остапенко уже провели разъяснительную работу.
«Туризм является приоритетной отраслью для Севастополя. Мы развиваем направление экспорта и импорта с КНР и, конечно же, рады гостям из Поднебесной», — добавила Литовко.
Причиной проверки стало высказывание Остапенко на сессии законодательного собрания 31 октября, на котором она сообщила о неготовности Севастополя принимать туристов из Китая, уточнил RT. По мнению чиновницы, они оказывают на туристическую инфраструктуру региона значительную нагрузку, но не привозят денег.
Ранее генеральный директор туристической компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал россиянам о лучших местах для отдыха в ноябре.
Туризм
Севастополь
Китай
Реклама
Реклама