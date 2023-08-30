Общество 30 августа 2023, 21:19 Власти Севастополя опровергли закрытие рейда Балаклавы Губернатор Севастополя Развожаев: сообщения о закрытии рейда Балаклавы ложные РИА «Новости»

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Ряд Telegram-каналов 30 августа сообщил о закрытии до 4 сентября рейда Балаклавы. Меру объяснили якобы решением командующего Черноморским флотом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ложью эти данные и призвал доверять информации только из достоверных источников.

«Это ложь. Весь рейд никто не собирался перекрывать. Те, кто каким-то образом ссылается на документы от флота, даже не смогли правильно их прочитать», — написал губернатор Севастополя.

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Он пояснил, что разговор шел о конкретном квадрате, в котором флот проводил необходимые работы. Запрет на хождение судов на этом участке сняли сразу после того, как их завершили.

Развожаев подчеркнул, что в районе Балаклавы движение судов осуществляется в прежнем режиме. Также губернатор Севастополя призвал доверять только той информации, которая идет из официальных источников.